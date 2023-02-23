Інтер — Порту 1:0 Відео гола та огляд матчу 22.02.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонов, що відбувся 22 лютого 2023, 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер у кінцівці вирвав перемогу над Порту, який був вимушений догравати зустріч у меншості.

На 78-й хвилині один з лідерів португальського клубу Отавіо отримав червону картку, після чого "нерадзуррі" влаштували фінальний штурм та змогли забити завдяки зусиллям Ромелу Лукаку на 86-й хвилині.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Порту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонов-2022/23:

Інтер — Порту 1:0

Гол: Лукаку, 86

Інтер: Онана, Шкриніар (Думфріз 81), Ачербі, А. Бастоні, Дарміан, Чалханоглу, Барелла, Мхітарян (Брозовіч 72), Дімарко (Гозенс 58), Джеко (Лукаку 58), Лаутаро Мартінес

Порту: Діогу Кошта, Жоау Маріу (Борхес 90+2), Пепе де Ліма, Маркано, Зайду, Урібе, Груїч, Отавіо, Пепе Акіно, Таремі (Венделл 83), Галено (Еванілсон 51)

Попередження: Дімарко — Отавіо, Пепе Акіно

Видалення: Отавіо (Порту), 78