Інтер у більшості вирвав перемогу над Порту завдяки голу Лукаку

"Нерадзуррі" змогли скористатися вилученням Отавіо на 78-й хвилині матчу.

У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер приймав Порту на стадіоні Джузеппе Меацца.

Здебільшого протягом матчу ми побачили більш-менш рівний футбол, у якому господарі мали невелику перевагу над суперником у володінні м'ячем, однак у плані ударів гостріше виглядали саме гравці португальського клубу.

Обом командам не вдавалося реалізовувати свої моменти, а на 78-й хвилині у футболістів Інтера з'явилася можливість потішити власних вболівальників і таки вирвати перемогу в домашньому матчі.

Справа в тому, що лідер Порту Отавіо під завісу протистояння заробив червону картку, після чого "нерадзуррі" влаштували справжній фінальний штурм на ворота суперника, який був змушений був оборонятися низьким блоком.

Згодом такий сильний тиск з боку Інтера дав свої плоди: на 86-й хвилині нападник міланського клубу Ромелу Лукаку, який вийшов на заміну у другому таймі, спочатку влучив у штангу, але на добиванні зіграв безпомилково.

Таким чином, міланському Інтеру вдалося скористатися чисельною перевагою наприкінці матчу та здобути мінімальну перемогу над Порту з рахунком 1:0.

Інтер — Порту 1:0

Гол: Лукаку, 86

Інтер: Онана, Шкріньяр (Думфріз 81), Ачербі, А. Бастоні, Дарміан, Чалханоглу, Барелла, Мхітарян (Брозовіч 72), Дімарко (Гозенс 58), Джеко (Лукаку 58), Лаутаро Мартінес

Порту: Діогу Кошта, Жоау Маріу (Борхес 90+2), Пепе де Ліма, Маркано, Зайду, Урібе, Груїч, Отавіо, Пепе Акіно, Таремі (Венделл 83), Галено (Еванілсон 51)

Попередження: Дімарко — Отавіо, Пепе Акіно

Видалення: Отавіо (Порту), 78