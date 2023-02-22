Бастоні — перед матчем з Порту: Інтер не повинен втрачати голову, якщо щось піде не так

Італієць не вважає Порту легким суперником.

Захисник Інтера Алессандро Бастоні висловився напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.

"У свій перший рік в Інтері мені не вдалося зіграти у Лізі чемпіонів – я дебютував пізніше. Чути гімн та рев трибун – це було неймовірно. Приголомшливі емоції. Ми знаємо, що проти Порту буде непросто, до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів легких матчів не буває. Ми повинні віддати всі сили та постаратися вийти до чвертьфіналу.

Це 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і тут легко не буває. Я бачив статистику матчів Порту з італійськими клубами — ми безперечно постараємося зіпсувати її супернику. У цьому матчі багато вирішать деталі. Це подвійний виклик, тому ми маємо бути зосереджені й не повинні втрачати голову, якщо щось піде не так. Потрібно триматися разом", — сказав захисник.

Матч Лейпциг — Реал відбудеться 25 жовтня, стартовий свисток о 22:00. Слідкуйте за матчем в онлайн-трансляції на Football.ua. Турнірні розкради перед матчем можна переглянути за посиланням.