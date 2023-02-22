Розе — перед Ман Сіті: Це буде непростий матч, але все можливо

22 лютого 2023

Марко Розе, сайт УЄФА

Коуч сподівається здивувати "містян".

Головний тренер РБ Лейпциг Марко Розе поділився думками перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Це буде непростий матч, але все можливо. Якщо покажемо злагоджену командну гру, а вболівальники підтримають нас, ми зможемо багато чого досягти. Разом ми сила!

Я тісно працюю з гравцями та повністю їм довіряю. Завтра ми граємо з однією з найкращих команд. Хочемо показати сміливу гру та скористатися наданою нам можливістю", — сказав Розе.

Матч між Лейпцигом та Манчестер Сіті відбудеться 22 лютого та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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