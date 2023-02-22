Де Брюйне, Ляпорт і Стоунз не зіграють проти Лейпцига

Ман Сіті втратив важливих гравців перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Лейпциг — Манчестер Сіті коуч "містян" Хосеп Гвардіола підтвердив, що де Брюйне та Ляпорт пропустять матч у Німеччині через хворобу. Не встиг відновитись до гри й Стоунз, який працює поки після травми заднього м'яза стегна за індивідуальною програмою.

Очікується, що Аке та Марез замінять в основному складі де Брюйне та Ляпорта.

Матч між Лейпцигом та Манчестер Сіті відбудеться 22 лютого та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua.