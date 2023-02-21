Президент Наполі: Скудетто? Набагато важливіше виграти Лігу чемпіонів!

У ексцентричного керівника "партенопеї" — амбіційні плани й задачі.

Наразі Наполі лідирує в італійській Серії, випереджаючи найближчого переслідувача в особі Інтера на цілих 15 очок. Втім, напередодні матчу "партенопеї" в 1/8 Ліги чемпіонів проти Айнтрахта, президент неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентіс розповів і про більш амбіційні задачі.

"Скудетто? Я вважаю, що набагато важливіше виграти Лігу чемпіонів. Це дає імідж Неаполя як міста у світі. Мене дивує, що всі в захваті від Наполі, який завжди був конкурентоспроможним. Я не кажу, що найсильнішим, а перш за все найчеснішим", — передає слова функціонера італійський журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері.

Відзначимо, що матч Айнтрахт — Наполі відбудеться у вівторок, 21 лютого, о 22:00. Пропонуємо до вашої уваги наше прев'ю до цієї цікавої зустрічі.

