Спаллетті: Гравці Айнтрахта мають більше досвіду у стикових матчах

Тренер неаполітанців — про майбутній матч.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті дав коментар напередодні гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Айнтрахта Ф.

"Я досить добре знаю своїх гравців і знаю, які вони люди, тому я очікую правильного ставлення. Гравці Айнтрахта мають більше досвіду, ніж ми, в стикових матчах, але ми намагалися розвинути це в останні кілька ігор, граючи, не замислюючись про невелику перевагу, яку ми маємо в Серії А.

Айнтрахт дуже агресивний, але також може швидко відступити. Ми всі використовуємо різні стилі, але через якість у Європі дуже важко постійно грати на половині суперника.

Осімген та Кварацхелія — ці два гравці мають талант, фантазію та якість, щоб посилати повідомлення світовому футболу. При цьому вони ще дуже молоді. Де Лаурентіс і Джунтолі вибрали їх із великого списку кандидатів. Я переконаний, що завтра у них буде правильне ставлення", — наводить слова тренера Tuttomercatoweb.

Раніше про гру проти неаполітанців поміркував головний тренер Айнтрахту Олівер Гласнер.