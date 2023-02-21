Айнтрахт — Наполі. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 21.02.2023

До вашої уваги прев'ю на матч 1/8 Ліги чемпіонів, який відбудеться 21 лютого, о 22:00.

Для любителів "попси" ця вивіска може виглядати зовсім непримітною. Та насправді у вівторок у Франкфурті зустрінуться дві команди, які є бальзамом на душу для футбольних естетів.

Тут нема імен на кшталт Ліверпуля та Реалу. Проте тут є значно більша гарантія того, що ми побачимо відкритий футбол і не заснемо до фінального свистка. Ці команди не вміють просто грати — вони бажають приносити людям задоволення.

АЙНТРАХТ — НАПОЛІ

ВІВТОРОК, 21 ЛЮТОГО, 22:00. НІМЕЧЧИНА, ФРАНКФУРТ, ДОЙЧЕ БАНК ПАРК. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АРТУР СОАРЕШ ДІАШ (ПОРТУГАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Наполі прямо зараз — абсолютний лідер Серії А. Айнтрахт — команда, яка перманентно перебуває у зоні лідерів німецької Бундесліги. Шоста сходинка у випадку "орлів" означає всього 5 очок до тріо лідерів — щільність у Німеччині просто неймовірна.

Головні зірки обох команд тут і зараз — центрфорварди. Рандаль Коло Муані та Віктор Осімген (так, мабуть, ми його поставимо "вище" за Кіма, Лоботку та Кварацхелію) мають чимало спільного — вони навіть народилися в один місяць одного 1998 року. Та куди важливіше, що вони обидва знаходяться у колі інтересів плюс-мінус одних топ-клубів Європи і коштують у районі 100 мільйонів євро.

Паралелі можна знайти навіть у роботах тренерів. Як Олівер Гласнер, так і Лучано Спаллетті працюють з командами другий сезоні і вже встигли стати ідеальними архітекторами для своїх красивих будівель. Що цікаво, навіть попри кадрові зміни по ходу своєї роботи, що особливо стосується італійця.

Навіть попри домашній фактор чинного переможця Ліги Європи, який має шалену підтримку, невеликим фаворитом зустрічі виглядають все ж "партенопеї". Перевага команди Спаллетті у значно більшій стабільності та вмінні нищити суперників без єдиного сентименту. Тим паче, коли у сеньйора Лучано фактично нема кадрових втрат серед гравців основи.

Тренери кажуть:

Олівер Гласнер, Айнтрахт Ф

"На нас чекає надзвичайна гра. Наша мета ясна: вийти вперед! Обидва клуби мають дуже хороших та стабільних футболістів. Аншлаг, чудова атмосфера, дві команди в дуже хорошій формі – ось так буде виглядати гра".

Лучано Спаллетті, Наполі

"Я добре знаю своїх гравців. І як спортсменів, і як чоловіків. Очікую, що вони зможуть правильно налаштуватися на матч такого рівня. У цьому турнірі у нас немає запасу очок, як у чемпіонаті Італії, але навіть в Серії А ми розглядаємо матчі так, ніби це завжди плей-оф".

Орієнтовні склади:

Айнтрахт: Трапп — Мело, Хасебе, Ндічка — Бута, Камада, Соу, Макс — Ліндстрьом, Гьотце — Коло-Муані

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Маріу Руї — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Лосано, Осімген, Кварацхелія

Не зіграють: Дані, Роде — Распадорі (травми)

ПРОГНОЗ 1:2