Гласнер назвав рецепт успіху у двобої з Напролі

Фахівець відповів на питання журналістів.

Головний тренер франкфуртського Айнтрахту Олівер Гласнер прокоментував майбутню гру проти Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"На нас чекає надзвичайна гра. Наша мета ясна: вийти вперед! Обидва клуби мають дуже хороших та стабільних футболістів. Аншлаг, чудова атмосфера, дві команди в дуже хорошій формі – ось так буде виглядати гра".

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"Наполі — не лише крута атакуюча команда. Вони мають чудовий баланс і пропускають мало голів. Вони зіграли виключно добре на груповому етапі. Вони мають високу інтенсивність, грають дуже агресивно проти м’яча, з високим пресингом і неймовірно інтенсивним контрпресингом. Ми це знаємо і будемо до цього готові.

Ми знаємо схему 4-3-3 Наполі з Ліги Європи і показали, що можемо бути компактними і небезпечними водночас. Важливо діяти як єдине ціле і водночас зберігати натиск на захист Наполі. Хлопці все одно гарячі, як картопля", — сказав Гласнер.

Матч між Айнтрахтом та Наполі відбудеться у вівторок, 21 лютого, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.