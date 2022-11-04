Мудрик — у збірній відкриттів групового етапу Ліги чемпіонів за версією The Sun

04 листопада 2022

Михайло Мудрик, Getty Images

У шести поєдинках вінгер "гірників" забив три м'ячі і зробив два асисти.

Британське видання The Sun представило символічну збірну гравців-відкриттів за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів.

До списку найкращих потрапив вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик, який у шести матчах забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Повна збірна виглядає так: Діогу Кошта (Порту) — Ріко Льюїс (Манчестер Сіті), П'єро Гінкап'є (Баєр), Антоніу Сілва (Бенфіка), Страхиня Павлович (Зальцбург) — Рафаель Оньєдіка (Брюгге), Харві Елліотт (Ліверпуль), Маркус Едвардс (Спортінг) — Михайло Мудрик (Шахтар), Хвіча Кварацхелія (Наполі), Джакомо Распадорі (Наполі).

Раніше стали відомі потенційні суперники Шахтаря у 1/16 фіналу Ліги Європи.

Источник: The Sun

команди
статті на тему:
Михайло Мудрик, getty images 28 октября 2022 Від інтересу Брентфорда до одного з найкращих на своїй позиції: як Мудрик став "ласим шматочком"
Сенсації Лч 03 ноября 2022 Головні сенсації групового етапу Ліги чемпіонів: фіаско Барселони та Ювентуса, тріумф Бенфіки та Брюгге
Жеребьевка Лиги чемпионов онлайн, Getty Images 04 ноября 2022 Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів-2022/23: де дивитись та коли
Олів'є Жиру, Getty Images 03 ноября 2022 Жиру — найкращий гравець туру в Лізі чемпіонів
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES 28 октября 2022 Каррагер: Багато клубів у Європі мають придивитися до Мудрика
Кіліан Мбаппе, Getty Images 03 ноября 2022 Мбаппе — автор найкращого гола у шостому турі Ліги чемпіонів
МИХАЙЛО МУДРИК, ФОТО ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК 28 октября 2022 Мудрик встановив рекорд Шахтаря за швидкістю
Михайло Мудрик, Getty Images 01 ноября 2022 ПСЖ готовий заплатити 100 мільйонів євро за Мудрика у січні
Михайло Мудрик, Шахтар 29 октября 2022 Реал відмовився від Мудрика через надвисоку ціну
  Rambler's Top100