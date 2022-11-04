Мудрик — у збірній відкриттів групового етапу Ліги чемпіонів за версією The Sun

Британське видання The Sun представило символічну збірну гравців-відкриттів за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів.
До списку найкращих потрапив вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик, який у шести матчах забив три голи та віддав дві результативні передачі.
Повна збірна виглядає так: Діогу Кошта (Порту) — Ріко Льюїс (Манчестер Сіті), П'єро Гінкап'є (Баєр), Антоніу Сілва (Бенфіка), Страхиня Павлович (Зальцбург) — Рафаель Оньєдіка (Брюгге), Харві Елліотт (Ліверпуль), Маркус Едвардс (Спортінг) — Михайло Мудрик (Шахтар), Хвіча Кварацхелія (Наполі), Джакомо Распадорі (Наполі).
Раніше стали відомі потенційні суперники Шахтаря у 1/16 фіналу Ліги Європи.