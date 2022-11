Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе став автором найкращого голу за підсумками матчів шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Мбаппе відзначився забитим м'ячем у ворота туринського Ювентуса, коли відкрив рахунок на 13-й хвилині поєдинку.

⚡️ Mbappé's sensational run & finish vs Juve wins Goal of the Week 👏👏👏#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/wjC4YcqPTj