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-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
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-
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-
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Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
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Каррагер: Багато клубів у Європі мають придивитися до Мудрика

28 жовтня 2022

МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES

Легенда Ліверпуля схвально оцінив виступи Михайла в Лізі чемпіонів.

Колишній гравець Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює експертом на британському ТБ, впевнений, що вінгер Шахтаря Михайло Мудрик дуже яскраво проявив себе у Лізі чемпіонів та заслужив на трансфер в топ клуб Європи.

"Він був одним із кращих у Лізі чемпіонів, чи не так?! Я вважаю, що на груповому етапі він був просто фантастичним. Думаю, що багато клубів у Європі мають придивитися до цього молодого хлопця. Вони дійсно повинні це зробити", — вважає експерт.

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