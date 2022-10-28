Каррагер: Багато клубів у Європі мають придивитися до Мудрика

Легенда Ліверпуля схвально оцінив виступи Михайла в Лізі чемпіонів.

Колишній гравець Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює експертом на британському ТБ, впевнений, що вінгер Шахтаря Михайло Мудрик дуже яскраво проявив себе у Лізі чемпіонів та заслужив на трансфер в топ клуб Європи.

"Він був одним із кращих у Лізі чемпіонів, чи не так?! Я вважаю, що на груповому етапі він був просто фантастичним. Думаю, що багато клубів у Європі мають придивитися до цього молодого хлопця. Вони дійсно повинні це зробити", — вважає експерт.

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