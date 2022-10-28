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Манчестер Сіті
-
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-
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Мудрик встановив рекорд Шахтаря за швидкістю

28 жовтня 2022

МИХАЙЛО МУДРИК, ФОТО ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК

У матчі проти Селтіка українець розігнався до 36,6 км на годину.

У матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар поділив очки із Селтіком (1:1).

Автором єдиного голу "гірників" став вінгер Михайло Мудрик, який, крім забитого м'яча, встановив новий рекорд зі швидкості в історії клубу.

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У матчі проти шотландської команди молодий українець розігнався до 36,6 км на годину. Це новий рекордний показник у клубі від моменту відстежування. Попередній становив 34,9 км/год.

Раніше повідомлялося, що Шахтар гарантував собі участь в плей-оф Ліги Європи.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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