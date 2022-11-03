Ювентус — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу 02.11.2022

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Парижани вирушили до Туріну добувати перше місце, проте божевільні обставини призвели до того, що навіть трьох очок не вистачило французам для своєї мети. А все тому, що Бенфіка в паралельному матчі забила шість голів Маккабі і стала кращою завдяки голам на виїзді.

Огляд матчу:



Ювентус — ПСЖ 1:2

Голи: Бонуччі, 39 — Мбаппе, 13, Мендеш, 69

Ювентус: Щесни — Гатті, Бонуччі, Сандро, Костич, Куадрадо — Фаджолі (Барб'єрі, 88), Локателлі (Суле, 85), Рабьо, Міретті (К'єза, 74) — Мілік.

ПСЖ: Доннарумма — Бернат (Мендеш, 68(, Маркіньйос, Рамос, Хакімі — Вітінья, Руїс (Саншеш, 21), Верратті (Данілу, 88), Солер (Екетіке, 68) — Мбаппе, Мессі.

Попередження: Гатті, Мілік, Фаджолі, Верратті.

Джерело: MEGOGO.