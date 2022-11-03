Ювентус — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу 02.11.2022

03 листопада 2022

сайт псж

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Парижани вирушили до Туріну добувати перше місце, проте божевільні обставини призвели до того, що навіть трьох очок не вистачило французам для своєї мети. А все тому, що Бенфіка в паралельному матчі забила шість голів Маккабі і стала кращою завдяки голам на виїзді.

Огляд матчу:


Ювентус — ПСЖ 1:2
Голи: Бонуччі, 39 — Мбаппе, 13, Мендеш, 69

Ювентус: Щесни — Гатті, Бонуччі, Сандро, Костич, Куадрадо — Фаджолі (Барб'єрі, 88), Локателлі (Суле, 85), Рабьо, Міретті (К'єза, 74) — Мілік.

ПСЖ: Доннарумма — Бернат (Мендеш, 68(, Маркіньйос, Рамос, Хакімі — Вітінья, Руїс (Саншеш, 21), Верратті (Данілу, 88), Солер (Екетіке, 68) — Мбаппе, Мессі.

Попередження: Гатті, Мілік, Фаджолі, Верратті.

Джерело: MEGOGO.

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