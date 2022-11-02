Ліга чемпіонів, група Н. Бенфіка забила шість Маккабі Х і чудом викинула ПСЖ з першого місця

Завершились два поєдинки у квартеті Н змагання.

У рамках заключного, шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів у квартеті Н завершились два поєдинки.

Ювентус у Турині на Альянц Стедіум змагався із французьким ПСЖ.

На 13 хвилині рахунок став 0:1. Ліонель Мессі чітко зіграв на Кіліана Мбаппе, який не схибив. Проте до перерви "стара сеньйора" зрівняла рахунок. Хуан Куадрадо у штрафному майданчику зіграв головою на Леандро Бонуччі, який переправив м'яч у сітку.

У другому таймі ПСЖ забив і другий гол. Мендеш одразу після виходу на заміну переграв Щесни. Цей гол виявився вирішальним.

Ювентус — ПСЖ 1:2

Голи: Бонуччі, 39 — Мбаппе, 13, Мендеш, 69

Ювентус: Щесни — Гатті, Бонуччі, Сандро, Костич, Куадрадо — Фаджолі (Барб'єрі, 88), Локателлі (Суле, 85), Рабьо, Міретті (К'єза, 74) — Мілік.

ПСЖ: Доннарумма — Бернат (Мендеш, 68(, Маркіньйос, Рамос, Хакімі — Вітінья, Руїс (Саншеш, 21), Верратті (Данілу, 88), Солер (Екетіке, 68) — Мбаппе, Мессі.

Попередження: Гатті, Мілік, Фаджолі, Верратті.

Маккабі Хайфа у паралельному протистоянні змагалось із португальською Бенфікою.

Гості були фаворитами та очікувано відкрили рахунок. Навіс Ніколаса Отаменді прийшовся точно на голову Рамушу, який зіграв чітко — 0:1. Однак Маккабі зрівняв рахунок на 26 хвилині. Тьяррон Шері відзначився з 11-метрової позначки.

На початку другого тайму Бенфіка забила вдруге. Муса, який вийшов на заміну, відзначився взяттям воріт. Згодом третій гол португальців забив Грімальдо. Але і це був не кінець. Четвертий гол забив Рафа Сілва, п'ятий — Араужу, а шостий — Маріу.

Маккабі — Бенфіка 1:6

Голи: Шері, 26 — Рамуш, 20, Муса, 60, Грімальдо, 70, Рафа Сілва, 74, Араужу, 88, Маріу, 90+3

Маккабі: Коен — Мейр (Ацілі, 64), Сек, Голдберг, Корню — Абу Фані, Лаві, Мохамед (Арад, 77), Давід (Чібота, 64), Шері — П'єрро (Рукавиця, 77).

Бенфіка: Влаходімос — Грімальдо, Отаменді, Сілва, Ба — Аурснес (Шікіньо, 32), Флорентіну, Маріу, Сілва (Араужу, 83), Нерес (Гонсалвеш, 83) — Рамуш (Муса, 32).

Попередження: Нерес, Абу Фані, Менахем.

ПСЖ та Бенфіка мають однакову кількість очок, забитих та пропущених, але завдяки тому, що португальський клуб забив більше на виїзді, саме вони вийшли с першого місця!