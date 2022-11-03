Петряк — про суддівство: Напевно, вони звикли до такої гри, а ми — ні

Вінгер Шахтаря висловився про поразку від Лейпцига у заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

У поєдинку заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар розгромно поступився Лейпцигу з рахунком 0:4, тому весною наступного року виступить у Лізі Європи.

Атакувальний півзахисник "гірників" Іван Петряк поділився емоціями від результату цього протистояння.

"У них фізично сильна команда, а швидкий гол нас надламав, і вже потрібно було відкриватися. Вони скористалися нашими помилками, ми ж не змогли забити, хоч кілька гарних моментів було. Лейпциг свої моменти реалізував".



"Чи забракло емоцій після виходу до Ліги Європи? Я не згоден. Ми готувались, емоцій було достатньо, тренер нас сильно мотивував. Ми хотіли перемогти, але це футбол. Повторюся: швидкий гол усе вирішив. Нам потрібна була лише перемога, і нормально, що команда почала відкриватися, тому ми й програли".



"За що Шахтар боротиметься в ЛЄ? Життя покаже. Зараз ми готуємось до чемпіонату, адже ігри що три дні. Треба думати лише про наступний матч, а в Лізі Європи дивитимемося за суперником".



"Суддівство в англійській манері? Мене збивали, і я відчував, що суперник ще й зверху на мене впав. Я відчув дотик і не зміг устояти на ногах, однак суддя, який був поруч, і боковий рефері мовчали. Напевно, вони звикли до такої гри, а ми – ні. Якби я зміг устояти на ногах, устояв би", — цитує слова Петряка офіційний сайт Шахтаря.

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