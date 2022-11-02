Шахтар із розгромом поступився РБ Лейпциг

Німецький колектив узяв реванш за поразку в першому колі та спровадив команду Ігора Йовічевіча до Ліги Європи.

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Шахтар — РБ Лейпциг 0:4

Голи: Нкунку, 10, Сілва, 50, Собослаї, 63, Ольмо, 68



Шахтар: Трубін — Конопля (Тейлор, 59), Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Петряк, Бондаренко (Криськів, 81), Судаков (Джурасек, 59), Мудрик (Тотовицбкий, 74) — Траоре (Сікан, 59).



РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан (Генріхс, 67), Орбан, Гвардіол, Раум (Гальстенберг, 67) — Кампль, Шлагер (Діалло, 75) — Собослаї (Ольмо, 67), Нкунку — Сілва, Вернер (Форсберг, 19).



Попередження: Михайліченко, Тейлор, Сікан.