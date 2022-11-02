Йовічевіч: Коли грає Дніпро-1, коли грає Динамо — ми маємо бути усі разом, бо це Україна

Керманич Шахтаря висловився про поразку від Лейпцига у заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

У поєдинку заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар розгромно поступився Лейпцигу з рахунком 0:4, тому весною наступного року виступить у Лізі Європи.

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Чому такі різні результати проти Лейпцига? Бо Лейпциг зараз і тоді також різний. Грають на піку форми, через перемоги набрали впевненості і дуже впевнено виглядають. Це доводять останні матчі. Команда взагалі не програє і перемагає Реал, забиваючи тричі і маючи змогу забити ще. Мусимо поважати її.

Сьогодні ми відчували занадто велику відповідальність і психологічний тиск, що, можливо, можемо зробити ту величезну історію, яка стояла як задача перед нами. Мусиш вірити, що це можливо. Та відповідальність змушує помилятись у першому. другому, третьому.. Три голи привезли собі. То і є той тиск.

Але такі, ситуації, такі поразки, такий рівень «Лейпцига» дають мені думати, що мусимо більше цінувати те, що зробили. Не хочу зараз робити трагедію, тому що грали проти дуже якісного опонента, який заслуговує бути в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ми показали, що ми — команда, і залишаємось командою, коли програємо. Вони перемогли заслужено", — сказав Ігор Йовічевіч в ефірі MEGOGO.

Також хорватський спеціаліст відповів на питання щодо того, чи зможе Україна в майбутньому продавати таланти в Європу так само успішно, як, наприклад, Хорватія.

"Для цього треба, щоб в України був мир. Ми зараз знаходимося у такій ситуації, що те, що робить команда — це неймовірно. Граємо чемпіонат країни, в якій війна йде. Мусиш думати про інші речі, не тільки про футбол.

По-спортивному, мої пацани — герої. Критикувати дуже легко, хоча тут немає за що критикувати. Коли грає Дніпро-1, коли грає Динамо — ми маємо бути усі разом. Мусимо підтримувати один одного. Мусимо вболівати один за одного, бо це Україна.

Такі екстремальні моменти міняють менталітет країни, нам це поміняло менталітет 30 років тому. Через не можу, ніколи не здаєшся, міняєш характер. Вірити у неможливе. У майбутньому все буде гаразд, бо талант маєте", - додав Йовічевіч.

Дивитись відео голів та огляд матчу Шахтар — РБ Лейпциг ви можете на Football.ua.