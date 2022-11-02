Шахтар — Лейпциг 0:4 Відео голів та огляд матчу 02.11.2022

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонов 2 листопада 2022, 19:45.

У поєдинку заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар розгромно поступився Лейпцигу.

Підопічні Ігора Йовічевіча пропустили у свої ворота чотири м'ячі без відповіді, через що навесні "гірники" виступлять у плей-оф Ліги Європи.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Шахтар — Лейпциг у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23:



Шахтар — РБ Лейпциг 0:4

Голи: Нкунку, 10, Сілва, 50, Собослаї, 63, Ольмо, 68



Шахтар: Трубін — Конопля (Тейлор, 59), Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Петряк, Бондаренко (Криськів, 81), Судаков (Джурасек, 59), Мудрик (Тотовицбкий, 74) — Траоре (Сікан, 59).



РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан (Генріхс, 67), Орбан, Гвардіол, Раум (Гальстенберг, 67) — Кампль, Шлагер (Діалло, 75) — Собослаї (Ольмо, 67), Нкунку — Сілва, Вернер (Форсберг, 19).



Попередження: Михайліченко, Тейлор, Сікан.