Хаві: Барселона битиметься за перемогу в Лізі Європи

Коуч Барси озвучив плани на Лігу Європи.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес підбив підсумки виступів в Лізі чемпіонів та озвучив плани на Лігу Європи, де навесні будуть виступати футболісти каталонської команди.

"Загальна оцінка виступу Барселони є негативною. Вихід із групи був у наших руках, але ми цього не зробили. Ми не користувалися нашими можливостями.

Наразі ми кандидати для участі у Лізі Європи. Це чудовий турнір, і ми битимемося за перемогу", — цитує коуча офіційний сайт УЄФА.

За підсумками групової стадії ЛЧ Баварія посіла 1 місце зі стовідсотковим показником. Інтер на 2 місці з 10 очками. У Барселони 7 балів, каталонська команда зіграє у Лізі Європи. Вікторія Плзень за весь груповий турнір не набрала жодного пункту.