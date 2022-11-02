Тренер Порту Консейсау: У 1/8 фіналу ми — серед переможців груп, і це фантастика

02 листопада 2022

Сержіу Консейсау

Тренер португальського клубу задоволений першим місцем в квартеті ЛЧ.

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау прокоментував перемогу над Атлетіко (2:1) та підбив підсумки групової стадії ЛЧ.

"Я, звичайно, задоволений результатом, але забити ми могли й більше. Ми усвідомили, що важливіше виходити від самих себе, а не від гри суперника, і розуміли при цьому, що у Сімеоне команда не здається ніколи. У нас були фрагменти на межі досконалості, а при втраті м'яча ми діяли стримано та компактно. У 1/8 фіналу ми – серед переможців груп, і це фантастика. Заслуга гравців", — вважає тренер.

Порту з 12 очками посів 1 місце. У Брюгге 11 балів і 2 позиція. Баєр має 5 очок, як і Атлетіко, але німці завдяки додатковим показникам крокують в Лігу Європи.

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