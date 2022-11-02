Де Врей — щодо поразки від Баварії: Інтер робив усе можливе, проте цього не було достатньо

Захисник Інтера прокоментував поразку від Баварії.

Міланський Інтер у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА в гостьовому матчі програв мюнхенській Баварії (2:0).

Баварія — Інтер 2:0 Відео голів та огляд матчу 01.11.2022

Захисник "нерадзуррі" Стефан де Врей після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Нашою метою було вийти в 1/8 фіналу, і ми зробили це, маючи в запасі один матч. Але все одно приїхали сюди, щоб зіграти в чудовий футбол.

Ми знали, що буде важко, тому що Баварія — чудова команда. Ми робили все можливе, але цього було недостатньо. У будь-якому випадку, ми побачили наш шлях покращення, порівняно з першим матчем.

Секрет удалих виступів до цього? Перед нами був виклик, тому ми побачили команду з іншим духом та іншим ставленням до справи. Ми виросли і можемо ще вдосконалюватися.

Далі Ювентус? Це буде дуже важливий матч, і ми хочемо перемогти", — заявив нідерландський виконавець.

Міланський Інтер із десятьма очками в підсумку посів друге місце в групі C, тому продовжуватиме виступи в плей-оф Ліги чемпіонів.