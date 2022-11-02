Дарміан: Інтер покарали за недбалість в окремих епізодах

Захисник Інтера прокоментував поразку від Баварії.

Міланський Інтер у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА в гостьовому матчі програв мюнхенській Баварії (2:0).

Баварія — Інтер 2:0 Відео голів та огляд матчу 01.11.2022

Захисник "нерадзуррі" Маттео Дарміан прокоментував виступ команди звітного вечора.

"Я думаю, що ми добре зіграли від самого початку зустрічі. Ми показали хорошу гру, але нас покарали за недбалість в окремих епізодах.

У першому таймі суперники забили зі штрафного, а в другому завершили швидку атаку красивим голом. Ми ж, у свою чергу, лише створили кілька непоганих моментів.

Але в підсумку, ми залишили непогане враження своїми виступами й цілком заслужили вихід до наступного раунду.

Сьогодні перед нами постав виклик, тому ми хотіли зіграти якомога краще. Вважаю, що це ми й зробили. Інтер помітно додав, порівняно з першим матчем, і це видно з усіх точок зору. Ми стали більше схожими на єдину команду, і це помітно на полі", — заявив італійський виконавець.

Міланський Інтер із десятьма очками в підсумку посів друге місце в групі C, тому продовжуватиме виступи в плей-оф Ліги чемпіонів.