Нагельсманн: Ми добре виступили у групі, але це не означатиме нічого, якщо ми погано зіграємо у плей-оф

02 листопада 2022

Нагельсманн: Ми добре виступили у групі, але це не означатиме нічого, якщо ми погано зіграємо у плей-оф

Тренер закликав Баварію пройти далі, ніж торік, коли команда вилетіла на стадії чвертьфіналу.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн прокоментував перемогу над Інтером та підбив підсумки групового етапу Ліги чемпіонів.

"Це була дуже гарна та зріла гра. Гравці, які раніше не мали багато часу, виступили дуже здорово. Наприкінці грала зовсім молода команда з Раяном, Стані, Паулем та Матісом. Мені, як тренеру, дуже приємно бачити, що, вносячи зміни, якість залишається незмінною.

Ми дуже добре виступили на груповому етапі, але це не означатиме нічого, якщо ми погано зіграємо у плей-офф. Ми маємо пройти далі, ніж торік. З нинішнім настроєм у команді я в цьому певен", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

За підсумками групової стадії ЛЧ Баварія посіла 1 місце зі стовідсотковим показником. Інтер на 2 місці з 10 очками. У Барселони 7 балів, каталонська команда зіграє у Лізі Європи. Вікторія Плзень за весь груповий турнір не набрала жодного пункту.

команди
статті на тему:
Робін Госенс, Getty Images 02 ноября 2022 Госенс: Якщо ти не користуєшся нагодами проти такої команди, як Баварія, то часто отримуєш за це покарання
Сімоне Індзагі, офіційний сайт УЄФА 02 ноября 2022 Індзагі: Інтер вийшов зі складної групи. Ми щасливі
Юрген Клопп 02 ноября 2022 Клопп провів 400-ий поєдинок в якості тренера Ліверпуля та 100-ий у Лізі чемпіонів
  Rambler's Top100