Індзагі: Інтер вийшов зі складної групи. Ми щасливі

Підсумки групового турніру від коуча Інтера Сімоне Індзагі.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував поразку від Баварії (0:2) та підбив підсумки групового етапу Ліги чемпіонів.

"Ми вийшли зі складної групи й ми щасливі. Сьогодні ми грали добре проти дуже сильної команди, однієї з найкращих. Ми могли б вийти вперед завдяки Бареллі чи Мартінесу, перш ніж пропустили дурний гол. Після цього гра змінилася. Я задоволений тим, що нам вдалося залишитися в грі до кінця", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

За підсумками групової стадії ЛЧ Баварія посіла 1 місце зі стовідсотковим показником. Інтер на 2 місці з 10 очками. У Барселони 7 балів, каталонська команда зіграє у Лізі Європи. Вікторія Плзень за весь груповий турнір не набрала жодного пункту.