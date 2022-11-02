Індзагі: Інтер вийшов зі складної групи. Ми щасливі

02 листопада 2022

Сімоне Індзагі, офіційний сайт УЄФА

Підсумки групового турніру від коуча Інтера Сімоне Індзагі.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував поразку від Баварії (0:2) та підбив підсумки групового етапу Ліги чемпіонів.

"Ми вийшли зі складної групи й ми щасливі. Сьогодні ми грали добре проти дуже сильної команди, однієї з найкращих. Ми могли б вийти вперед завдяки Бареллі чи Мартінесу, перш ніж пропустили дурний гол. Після цього гра змінилася. Я задоволений тим, що нам вдалося залишитися в грі до кінця", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

За підсумками групової стадії ЛЧ Баварія посіла 1 місце зі стовідсотковим показником. Інтер на 2 місці з 10 очками. У Барселони 7 балів, каталонська команда зіграє у Лізі Європи. Вікторія Плзень за весь груповий турнір не набрала жодного пункту.

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