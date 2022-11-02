Гласнер: Айнтрахт заслужив вихід до плей-оф чемпіонської ліги

Наставник Франкфурта прокоментував досягнення своєї команди.

Представники Айнтрахта прокоментували перемогу у заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів у матчі проти лісабонського Спортінга.

Олівер Гласнер: "Вітаю команду! Це божевілля, що вдалося зробити гравцям і як вони справлялися з невдачами. Зараз ми в 1/8 фіналу, і абсолютно заслуговуємо бути там. Я пишаюся, що ми завжди були вірні собі – дотримувалися свого ігрового плану. Браво команді та всьому персоналу. Я знаю, як важко кожен працює щодня, щоб відсвяткувати черговий успіх команди. Нам потрібна кожна людина, незалежно від того, скільки хвилин вона має грати. Ми раді, що пройшли до 1/8 фіналу у своєму фірмовому стилі!"

Кевін Трапп: "Сьогодні ми знову творимо історію. Ми знову довели, на що ми здатні протягом останніх кількох тижнів. Якщо ви подивитися на те, як ми відреагували на поразку від Спортінга в першому матчі, і порівняєте це з тим, що сталося сьогодні ввечері, то побачите велику різницю. Чудово, що ми отримали заслужену винагороду та пройшли далі. Ми хотіли віддати шану вболівальникам – їхня підтримка на вагу золота".

Нагадаємо, що німецький колектив вийшов до плей-оф.