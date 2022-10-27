Сімеоне: Драма в кінці матчу з Баєром — такою була наша Ліга чемпіонів

Аргентинець розчарований вильотом з Ліги чемпіонів.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився щодо нічиєї з Баєром (2:2) та вильоту команди з Ліги чемпіонів УЄФА.

"Незабитий пенальті в кінці матчу з добиванням у поперечку — такою була наша Ліга чемпіонів. Але ми не шукаємо виправдань. Лише злість, що наступний матч з Порту нічого не вирішує для нас.

Коли команда так грає, як у другому таймі, то я відчуваю, що ми можемо більше. Це важкий удар, ми цього не очікували.

У цей важкий момент є хороші речі. Мені подобається продовжувати боротися. Нам ще треба обіграти Порту, який претендує на перше місце у групі. Брюгге, ймовірно, програє в Німеччині", — цитує Сімеоне Marca.

Нагадаємо, що за рахунку 2:2 після фінального свистка (!) арбітр поставив пенальті в ворота Баєра за гру рукою. Карраско не реалізував одинадцятиметровий, а Сауль невдало зіграв на добивання, влучивши у поперечку.