Атлетіко — Баєр 2:2 Відео голів та огляд матчу

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Мадридський Атлетіко в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі приймав леверкузенський Баєр із виключною потребою здобувати перемогу заради подальшої боротьби за вихід до плей-оф цього турніру.

Однак безпосереднього та полі стадіону Метрополітано саме гості першими відкрили рахунок зусиллями Мусси Діабі, і хоча Яннік Карраско відіграв незабаром один м’яч, "фармацевти" все одно забили ще один гол посеред першого тайму.

Бойова друга половина з відчутною перевагою мадридського клубу розпочалась із голу Родріго Де Пауля, однак розвинути цей успіх "матрацники" більше не зуміли навіть за допомогою пенальті на останніх секундах компенсованого часу, який не вдалось реалізувати тому-таки Карраско.

Огляд матчу:

Атлетіко — Баєр 2:2

Голи: Карраско, 22, Де Пауль, 55 — Діабі, 9, Гадсон-Одої, 29.

На 90+9-й хвилині Карраско не реалізував пенальті (воротар).

Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес (Фелікс, 87), Ермосо (Сауль, 46), Рейнілду — Корреа (де Пауль, 46), Кондогбіа, Вітцель, Карраско — Грізманн, Мората (Кунья, 61).

Баєр: Градецькі — Коссуну, Тапсоба (Та, 61), Інкап'є — Фрімпонг, Андріх, Амірі, Баккер — Діабі (Пауліньо, 77), Хадсон-Одої (Адлі, 61) — Гложек (Фосу-Менса, 89).

Попередження: Хіменес 79, Кондогбіа 87 — Градецький 65, Баккер 66.

Джерело: MEGOGO.