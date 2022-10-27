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-
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-
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-
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-
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-
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-
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РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
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-
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-
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Хабі Алонсо: Кінцівка матчу з Атлетіко перевершила всі очікування. Вона вийшла просто божевільною

27 жовтня 2022

Хабі Алонсо: Кінцівка матчу з Атлетіко перевершила всі очікування. Вона вийшла просто божевільною

Тренер німецького Баєра висловився після трилера на Ванда Метрополітано.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо прокоментував нічию з Атлетіко (2:2) в матчі Ліги чемпіонів.

"Ми чекали напруженого матчу, але кінцівка перевершила всі очікування. Вона вийшла просто божевільною. Ми відбили пенальті, потім нас врятувала поперечина. В іншому я радий, як грала команда. Ми що повинні були робити. Я пишаюся своїми гравцями", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що за рахунку 2:2 після фінального свистка (!) арбітр поставив пенальті в ворота Баєра за гру рукою. Карраско не реалізував одинадцятиметровий, а Сауль невдало зіграв на добивання, влучивши у поперечку.

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