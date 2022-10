УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів.

На нагороду претендують:

- Ліонель Мессі (ПСЖ) — в матчі з Маккабі (7:2);

- Кай Гаверц — в матчі з Зальцбургом (2:1);

- Рафа Сілва (Бенфіка) — у грі Ювентусом (4:3);

- Маттео Гендузі (Марсель) — у матчі з Айнтрахтом (1:2).

Goal of the Week: Havertz, Messi, Rafa Silva or Guendouzi? 🤷‍♂️#UCLGOTW || @Heineken || #UCL