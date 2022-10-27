РБ Зальцбург
1
Челсі
2
25 жовтня
19:45
Севілья
3
Копенгаген
0
25 жовтня
19:45
Динамо Загреб
0
Мілан
4
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Реал Мадрид
2
25 жовтня
22:00
Селтік
1
Шахтар
1
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
0
Манчестер Сіті
0
25 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Ювентус
3
25 жовтня
22:00
ПСЖ
7
Маккабі Хайфа
2
25 жовтня
22:00
Брюгге
0
Порту
4
26 жовтня
19:45
Інтер
4
Вікторія Пльзень
0
26 жовтня
19:45
Наполі
3
Рейнджерс
0
26 жовтня
22:00
Аякс
0
Ліверпуль
3
26 жовтня
22:00
Атлетіко
2
Баєр Леверкузен
2
26 жовтня
22:00
Барселона
0
Баварія
3
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
1
Спортінг Лісабон
1
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
2
Марсель
1
26 жовтня
22:00
Порту
-
Атлетіко
-
01 листопада
19:45
Баєр Леверкузен
-
Брюгге
-
01 листопада
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Хаві — після вильоту з Ліги чемпіонів: Футбол був жорстокий до нас

27 жовтня 2022

Хаві — після вильоту з Ліги чемпіонів: Футбол був жорстокий до нас

Іспанський наставник Барси вважає, що команда заслуговувала на більше.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував поразку від Баварії (0:3), а також виліт з Ліги чемпіонів.

"Хочу подякувати нашим вболівальникам за беззастережну підтримку з їхнього боку. Вони зуміли створити екстраординарну атмосферу. Ми це по-справжньому цінуємо. Жаль, що не змогли належним чином висловити свою вдячність на полі. Нам потрібно дивитися правді у вічі: я раніше попереджав, що нам доведеться миритися з ударами долі й на цьому фоні зростати далі. Це був один із таких важких ударів.

Сьогодні ми не змогли достатньо опиратися. Ми не змогли вийти на рівень суперника. Баварія була дуже хороша, набагато сильніша, інтенсивніша за нас. І майже впевнений, що достроковий виліт перед матчем психологічно на нас вплинув.

Ми потрапили під час жеребкування до вкрай складної групи, і здається, що в цьому розіграші Ліги чемпіонів багато було проти нас. Футбол був жорстокий стосовно нас. Насамперед у важкі хвилини ми билися, але не цього разу. У жовтні сезон не закінчується — попереду ще багато призів, за які доведеться поборотися. Нам слід залишатися єдиним цілим. Жорстоко так вилітати з Ліги чемпіонів, але якщо проаналізуєте наші попередні ігри, то побачите, що в них ми заслуговували на більше.

Нам потрібна самокритика. У кожному з попередніх матчів Ліги чемпіонів ми залишалися як мінімум конкурентоспроможними. Так, у Мюнхені, вважаю, ми перегравали Баварію. На відміну від цього вечора. У своїй бесіді з командою я говорив про сміливість, інтенсивність, виграш єдиноборств. Але вперше цього сезону я відчуваю, що ми не чинили належного опору.

Я чесно, щиро вірю в те, що ми завойовуватимемо призи цього сезону. Не бажаю дражнити наших уболівальників; таке почуття, як і раніше, є. Але й такі ситуації ми теж повинні приймати, дивитися правді у вічі, продовжувати боротися набагато краще, усувати помилки. Загалом, з завтрашнього дня нам потрібно поміняти чіп, перезавантажитися і боротися за титули, що залишилися", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Барселона — Баварія 0:3 Відео голів та огляд матчу 26.10.2022

команди
статті на тему:
Лапорта — про виліт Барселони з Ліги чемпіонів: На жаль, диву не судилося відбутися 27 октября 2022 Лапорта — про виліт Барселони з Ліги чемпіонів: На жаль, диву не судилося відбутися
Юліан Нагельсманн, офіційний сайт УЄФА 27 октября 2022 Нагельсманн: Те, в якому стилі ми перемогли Барселону, надає нам сил
Дарвін Нуньєс, офіційний сайт УЄФА 27 октября 2022 Робертсон: Нуньєс був дуже злий, що втратив шанс у першому таймі. Я пообіцяв йому, що він заб'є у другому
  Rambler's Top100