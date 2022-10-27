Хаві — після вильоту з Ліги чемпіонів: Футбол був жорстокий до нас

Іспанський наставник Барси вважає, що команда заслуговувала на більше.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував поразку від Баварії (0:3), а також виліт з Ліги чемпіонів.

"Хочу подякувати нашим вболівальникам за беззастережну підтримку з їхнього боку. Вони зуміли створити екстраординарну атмосферу. Ми це по-справжньому цінуємо. Жаль, що не змогли належним чином висловити свою вдячність на полі. Нам потрібно дивитися правді у вічі: я раніше попереджав, що нам доведеться миритися з ударами долі й на цьому фоні зростати далі. Це був один із таких важких ударів.

Сьогодні ми не змогли достатньо опиратися. Ми не змогли вийти на рівень суперника. Баварія була дуже хороша, набагато сильніша, інтенсивніша за нас. І майже впевнений, що достроковий виліт перед матчем психологічно на нас вплинув.

Ми потрапили під час жеребкування до вкрай складної групи, і здається, що в цьому розіграші Ліги чемпіонів багато було проти нас. Футбол був жорстокий стосовно нас. Насамперед у важкі хвилини ми билися, але не цього разу. У жовтні сезон не закінчується — попереду ще багато призів, за які доведеться поборотися. Нам слід залишатися єдиним цілим. Жорстоко так вилітати з Ліги чемпіонів, але якщо проаналізуєте наші попередні ігри, то побачите, що в них ми заслуговували на більше.

Нам потрібна самокритика. У кожному з попередніх матчів Ліги чемпіонів ми залишалися як мінімум конкурентоспроможними. Так, у Мюнхені, вважаю, ми перегравали Баварію. На відміну від цього вечора. У своїй бесіді з командою я говорив про сміливість, інтенсивність, виграш єдиноборств. Але вперше цього сезону я відчуваю, що ми не чинили належного опору.

Я чесно, щиро вірю в те, що ми завойовуватимемо призи цього сезону. Не бажаю дражнити наших уболівальників; таке почуття, як і раніше, є. Але й такі ситуації ми теж повинні приймати, дивитися правді у вічі, продовжувати боротися набагато краще, усувати помилки. Загалом, з завтрашнього дня нам потрібно поміняти чіп, перезавантажитися і боротися за титули, що залишилися", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

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