Нагельсманн: Те, в якому стилі ми перемогли Барселону, надає нам сил

Наставник Баварії задоволений перемогою на Камп Ноу.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн прокоментував перемогу над Барселоною (3:0) у Лізі чемпіонів.

"Те, в якому стилі ми перемогли, надає нам сил. Не думаю, що Барса чекала від нас такої сміливості. Але виходячи проти Барселони, необхідно грати саме так. Ми провели два чудові голи й в кінці додали до них третій. Ми так і не дозволили господарям потрапити по своїх воротах, самозабутньо захищаючись. Сьогодні команда зробила вагому заявку", — цитує коуча офіційний сайт УЄФА.

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