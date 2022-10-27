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-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
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-
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22:00
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-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Нагельсманн: Те, в якому стилі ми перемогли Барселону, надає нам сил

27 жовтня 2022

Юліан Нагельсманн, офіційний сайт УЄФА

Наставник Баварії задоволений перемогою на Камп Ноу.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн прокоментував перемогу над Барселоною (3:0) у Лізі чемпіонів.

"Те, в якому стилі ми перемогли, надає нам сил. Не думаю, що Барса чекала від нас такої сміливості. Але виходячи проти Барселони, необхідно грати саме так. Ми провели два чудові голи й в кінці додали до них третій. Ми так і не дозволили господарям потрапити по своїх воротах, самозабутньо захищаючись. Сьогодні команда зробила вагому заявку", — цитує коуча офіційний сайт УЄФА.

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