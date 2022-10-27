Робертсон: Нуньєс був дуже злий, що втратив шанс у першому таймі. Я пообіцяв йому, що він заб'є у другому

Захисник Ліверпуля — про неймовірний фейл уругвайця.

Захисник Ліверпуля Енді Робертсон прокоментував перемогу над Аяксом (3:0), вихід в плей-оф Ліги чемпіонів та неймовірний фейл Дарвіна Нуньєса у першому таймі, коли той не забив з декількох метрів у порожні ворота.

"Не думаю, що ми зменшили темп на початку гри, важливо, що ми не пропустили. Потім нам вдалося забити перший гол, після чого ми заспокоїлися та почали грати у свій футбол. Здорово, що нам вдалося вийти із групи за тур до кінця.

Коли приїжджаєш на такий стадіон, як цей, шансів завжди небагато. Гадаю, сьогодні ми були холоднокровними, що видно за рахунком. Це гарний результат та гарний виступ.

Дарвін [Нуньєс] був дуже злий, що втратив шанс у першому таймі. Не впевнений, що він зрозумів хоч слово, що я йому сказав, але я пообіцяв йому, що він заб'є у другому таймі після мого кросу прямо йому на голову.

Пара молодих хлопців змогли вийти на поле ближче до кінця матчу. Ми почали контролювати гру, не пропустили, що просто чудово з огляду на де грали. Ми дуже раді, що змогли вийти із групи.

Завжди важко виходити на останню гру, потребуючи перемоги чи бодай очки. Здорово, що нам вдалося кваліфікуватися, маючи гру в запасі. Це означає, що в матчі наступного тижня на нас нічого не тиснутиме", — цитує Робертсона офіційний сайт Ліверпуля.

В останньому турці групового етапу Ліверпуль зустрінеться з Наполі на Енфілді. Для того, щоб посісти перше місце в групі мерсисайдцям необхідно перемагали італійців з різницею у чотири м'ячі.