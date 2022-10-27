РБ Зальцбург
1
Челсі
2
25 жовтня
19:45
Севілья
3
Копенгаген
0
25 жовтня
19:45
Динамо Загреб
0
Мілан
4
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Реал Мадрид
2
25 жовтня
22:00
Селтік
1
Шахтар
1
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
0
Манчестер Сіті
0
25 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Ювентус
3
25 жовтня
22:00
ПСЖ
7
Маккабі Хайфа
2
25 жовтня
22:00
Брюгге
0
Порту
4
26 жовтня
19:45
Інтер
4
Вікторія Пльзень
0
26 жовтня
19:45
Наполі
3
Рейнджерс
0
26 жовтня
22:00
Аякс
0
Ліверпуль
3
26 жовтня
22:00
Атлетіко
2
Баєр Леверкузен
2
26 жовтня
22:00
Барселона
0
Баварія
3
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
1
Спортінг Лісабон
1
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
2
Марсель
1
26 жовтня
22:00
Порту
-
Атлетіко
-
01 листопада
19:45
Баєр Леверкузен
-
Брюгге
-
01 листопада
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Лапорта — про виліт Барселони з Ліги чемпіонів: На жаль, диву не судилося відбутися

27 жовтня 2022

Лапорта — про виліт Барселони з Ліги чемпіонів: На жаль, диву не судилося відбутися

Президент клубу засмучений результатами команди на євроарені.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував програш Баварії (0:3) у Лізі чемпіонів та виліт у Лігу Європи.

"На жаль, диву не судилося відбутися. Ми дуже вдячні вболівальникам за те, що вони підтримали команду у такий важкий вечір. У нас найкращі у світі вболівальники. Ми розуміли, що чекають злети і падіння, поки будемо перебудовувати клуб. Тепер треба дивитися вперед – кубків ще буде багато.

Баварія — чудово збудована команда. Дуже сильна. Я б навіть сказав, що найкраща чи, принаймні, одна з найкращих у Європі. Було дуже важко грати проти неї, знаючи, що ми вже вилетіли. Спостерігати за Інтером, що вигравав, було справжнім катуванням, оскільки ми сподівалися на диво, якого так і не сталося", — цитує функціонера офіційний сайт УЄФА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Барселона — Баварія 0:3 Відео голів та огляд матчу 26.10.2022

команди
статті на тему:
Юрген Клопп, офіційний сайт УЄФА 27 октября 2022 Клопп: Ми вийшли до плей-оф, і я не можу це приймати як належне. Це серйозна річ
Наполі — Рейнджерс, Getty Images 27 октября 2022 Наполі — Рейнджерс 3:0 Відео голів та огляд матчу
Дарвін Нуньєс, офіційний сайт УЄФА 27 октября 2022 Робертсон: Нуньєс був дуже злий, що втратив шанс у першому таймі. Я пообіцяв йому, що він заб'є у другому
  Rambler's Top100