Лапорта — про виліт Барселони з Ліги чемпіонів: На жаль, диву не судилося відбутися

Президент клубу засмучений результатами команди на євроарені.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував програш Баварії (0:3) у Лізі чемпіонів та виліт у Лігу Європи.

"На жаль, диву не судилося відбутися. Ми дуже вдячні вболівальникам за те, що вони підтримали команду у такий важкий вечір. У нас найкращі у світі вболівальники. Ми розуміли, що чекають злети і падіння, поки будемо перебудовувати клуб. Тепер треба дивитися вперед – кубків ще буде багато.

Баварія — чудово збудована команда. Дуже сильна. Я б навіть сказав, що найкраща чи, принаймні, одна з найкращих у Європі. Було дуже важко грати проти неї, знаючи, що ми вже вилетіли. Спостерігати за Інтером, що вигравав, було справжнім катуванням, оскільки ми сподівалися на диво, якого так і не сталося", — цитує функціонера офіційний сайт УЄФА.

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