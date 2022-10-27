Клопп: Ми вийшли до плей-оф, і я не можу це приймати як належне. Це серйозна річ

Німецький коуч Ліверпуля задоволений виїзною перемогою над Аяксом.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Аяксом (3:0) та вихід його команди у плей-оф турніру.

"У нас були складні перші пів години, коли Аякс чинив великий тиск. Нам потрібно було захищатися з великим ентузіазмом, але все гаразд. Це гостьова гра Ліги чемпіонів і потрібно вміти проходити таке.

Ми чудово розпочали другий тайм, забили два чудові голи та контролювали гру. Нам вдалося зробити діамант, що у новинку для хлопців, але ми не хотіли, щоб Дарвін грав на фланзі, тому ми діяли трохи інакше. Потрібно було виправити гру, і ми це зробили.

Ми вийшли до плей-оф, і я не можу це приймати як належне. Це серйозна річ. Ми втомилися, але почуваємося чудово", — цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

В останньому турці групового етапу Ліверпуль зустрінеться з Наполі на Енфілді. Для того, щоб посісти перше місце в групі мерсисайдцям необхідно перемагали італійців з різницею у чотири м'ячі.