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-
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Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
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-
02 листопада
22:00

Клопп: Ми вийшли до плей-оф, і я не можу це приймати як належне. Це серйозна річ

27 жовтня 2022

Юрген Клопп, офіційний сайт УЄФА

Німецький коуч Ліверпуля задоволений виїзною перемогою над Аяксом.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Аяксом (3:0) та вихід його команди у плей-оф турніру.

"У нас були складні перші пів години, коли Аякс чинив великий тиск. Нам потрібно було захищатися з великим ентузіазмом, але все гаразд. Це гостьова гра Ліги чемпіонів і потрібно вміти проходити таке.

Ми чудово розпочали другий тайм, забили два чудові голи та контролювали гру. Нам вдалося зробити діамант, що у новинку для хлопців, але ми не хотіли, щоб Дарвін грав на фланзі, тому ми діяли трохи інакше. Потрібно було виправити гру, і ми це зробили.

Ми вийшли до плей-оф, і я не можу це приймати як належне. Це серйозна річ. Ми втомилися, але почуваємося чудово", — цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

В останньому турці групового етапу Ліверпуль зустрінеться з Наполі на Енфілді. Для того, щоб посісти перше місце в групі мерсисайдцям необхідно перемагали італійців з різницею у чотири м'ячі.

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