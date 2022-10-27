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-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
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-
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-
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-
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Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
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Наполі — Рейнджерс 3:0 Відео голів та огляд матчу

27 жовтня 2022

Наполі — Рейнджерс, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Неаполітанський Наполі в п’ятому турі Ліги чемпіонів УЄФА продовжив власну впевнену ходу груповим раундом, обігравши на стадіоні Дієго Армандо Марадона шотландський Рейнджерс.

Ще до перерви у воротах "плюшевих ведмедиків" побували два м’ячі від Джованні Сімеоне, після чого перевага господарів була непохитною.

У підсумку, Рейнджерс навіть не бив у площину воріт опонентів після перерви, а ті натомість ще одного разу вдало сходили в атаку наприкінці гри.

Огляд матчу:

Наполі — Рейнджерс 3:0
Голи: Сімеоне, 11, 16, Естігор, 80

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо (Дзанолі 86), Естігор, Кім, Руї, Лоботка (Зелінські 83), Ндомбеле, Елмас (Гаетано 73), Політано (Лосано 73), Сімеоне, Распадорі (Дзербін 83)

Рейнджерс: МакГрегор, Таверньє, Кінг (Барішич 76), Б. Девіс, Йилмаз, Лундстрем, Сендс, Райт (Сакала 46), Тіллман (Арфілд 66), Кент, Морелос (Чолак 68)

Попередження: Кім, Руї — Б. Девіс 9, Лундстрем 42.

Джерело: MEGOGO.

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