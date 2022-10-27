РБ Зальцбург
1
Челсі
2
25 жовтня
19:45
Севілья
3
Копенгаген
0
25 жовтня
19:45
Динамо Загреб
0
Мілан
4
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Реал Мадрид
2
25 жовтня
22:00
Селтік
1
Шахтар
1
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
0
Манчестер Сіті
0
25 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Ювентус
3
25 жовтня
22:00
ПСЖ
7
Маккабі Хайфа
2
25 жовтня
22:00
Брюгге
0
Порту
4
26 жовтня
19:45
Інтер
4
Вікторія Пльзень
0
26 жовтня
19:45
Наполі
3
Рейнджерс
0
26 жовтня
22:00
Аякс
0
Ліверпуль
3
26 жовтня
22:00
Атлетіко
2
Баєр Леверкузен
2
26 жовтня
22:00
Барселона
0
Баварія
3
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
1
Спортінг Лісабон
1
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
2
Марсель
1
26 жовтня
22:00
Порту
-
Атлетіко
-
01 листопада
19:45
Баєр Леверкузен
-
Брюгге
-
01 листопада
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Аякс — Ліверпуль 0:3 Відео голів та огляд матчу

27 жовтня 2022

Аякс — Ліверпуль, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Англійський Ліверпуль у рамках передостаннього туру Ліги чемпіонів УЄФА здійснив подорож на гостьовий матч проти амстердамського Аяксу, якого обігравав на власному полі в першій зустрічі з рахунком 2:1.

"Червоні" провели помітно напружений перший тайм, однак у підсумку вийшли з нього переможцями за рахунок чергового голу Мохамеда Салаха, а вже поперерві відзначився Дарвін Нуньєс.

Майже одразу після цього господарі були вщент розбиті результативним пострілом Гарві Елліотта, після чого залишок ігрового часу мав суто формальне значення.

Огляд матчу:

Аякс — Ліверпуль 0:3
Голи: Салах, 42, Нуньєс, 49, Елліотт, 52

Аякс: Пасвер — Санчес, Тімбер, Бассі, Блінд (Вейндал 58) — Классен (Кудус 58), Альварес (Гріллич 85), Бергейс (Консейсау 85) — Бергвейн, Броббі (Тейлор 63), Тадич.

Ліверпуль: Аліссон — Робертсон (Цимікас 87), ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд — Хендерсон (Мілнер 71), Фабіньо (Байчетич 71), Елліотт (Карвалью 71) — Фірміно — Салах, Нуньєс (Джонс 63).

Джерело: MEGOGO.

команди
статті на тему:
Ліверпуль розгромив Аякс і вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів 26 октября 2022 Ліверпуль розгромив Аякс і вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів
  Rambler's Top100