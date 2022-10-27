Аякс — Ліверпуль 0:3 Відео голів та огляд матчу

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Англійський Ліверпуль у рамках передостаннього туру Ліги чемпіонів УЄФА здійснив подорож на гостьовий матч проти амстердамського Аяксу, якого обігравав на власному полі в першій зустрічі з рахунком 2:1.

"Червоні" провели помітно напружений перший тайм, однак у підсумку вийшли з нього переможцями за рахунок чергового голу Мохамеда Салаха, а вже поперерві відзначився Дарвін Нуньєс.

Майже одразу після цього господарі були вщент розбиті результативним пострілом Гарві Елліотта, після чого залишок ігрового часу мав суто формальне значення.

Огляд матчу:

Аякс — Ліверпуль 0:3

Голи: Салах, 42, Нуньєс, 49, Елліотт, 52

Аякс: Пасвер — Санчес, Тімбер, Бассі, Блінд (Вейндал 58) — Классен (Кудус 58), Альварес (Гріллич 85), Бергейс (Консейсау 85) — Бергвейн, Броббі (Тейлор 63), Тадич.

Ліверпуль: Аліссон — Робертсон (Цимікас 87), ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд — Хендерсон (Мілнер 71), Фабіньо (Байчетич 71), Елліотт (Карвалью 71) — Фірміно — Салах, Нуньєс (Джонс 63).

Джерело: MEGOGO.