РБ Зальцбург
1
Челсі
2
25 жовтня
19:45
Севілья
3
Копенгаген
0
25 жовтня
19:45
Динамо Загреб
0
Мілан
4
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Реал Мадрид
2
25 жовтня
22:00
Селтік
1
Шахтар
1
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
0
Манчестер Сіті
0
25 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Ювентус
3
25 жовтня
22:00
ПСЖ
7
Маккабі Хайфа
2
25 жовтня
22:00
Брюгге
0
Порту
4
26 жовтня
19:45
Інтер
4
Вікторія Пльзень
0
26 жовтня
19:45
Наполі
3
Рейнджерс
0
26 жовтня
22:00
Аякс
0
Ліверпуль
3
26 жовтня
22:00
Атлетіко
2
Баєр Леверкузен
2
26 жовтня
22:00
Барселона
0
Баварія
3
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
1
Спортінг Лісабон
1
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
2
Марсель
1
26 жовтня
22:00
Порту
-
Атлетіко
-
01 листопада
19:45
Баєр Леверкузен
-
Брюгге
-
01 листопада
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Наполі — перший італійський клуб із 20 та більше голами на груповому етапі Ліги чемпіонів

27 жовтня 2022

Наполі — Рейнджерс, Getty Images

Команда Лучано Спаллетті цього розіграшу нестримна в атаці.

Безумовно важкий для будь-якого його учасника квартет A Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зібрані італійський Наполі, англійський Ліверпуль, амстердамський Аякс та шотландський Рейнджерс, у підсумку отримав собі лідера у вигляді "південців".

У передостанньому турі команда Лучано Спаллетті на власному полі приймала шотландський Рейнджерс, зумівши двічі розписатись у воротах суперників ще до перерви зусиллями Джованні Сімеоне, і на додачу спрямувала до сітки воріт Аллана Макгрегора ще один м’яч від Лео Естігора під завісу основного часу (3:0).

Таким чином "Партенопеї" здобули п’яту перемогу з п’яти можливих у цьогорічному груповому етапі, а також відвантажили суперникам при цьому рівно 20 забитих м’ячів.

Як повідомляють офіційні джерела УЄФА, подібний показник є унікальним для представників Італії в Лізі чемпіонів, бо жодній іншій команді ще не вдавалось досягти цієї позначки в плані результативності.

Установити ще більш вагоме досягнення Наполі отримає можливість уже за тиждень, коли гратиме на полі англійського Ліверпуля.

Источник: Официальный сайт УЕФА

команди
статті на тему:
Наполі здобув п'яту перемогу в Лізі чемпіонів, обігравши Рейнджерс 27 октября 2022 Наполі здобув п'яту перемогу в Лізі чемпіонів, обігравши Рейнджерс
  Rambler's Top100