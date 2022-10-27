Наполі — перший італійський клуб із 20 та більше голами на груповому етапі Ліги чемпіонів

Команда Лучано Спаллетті цього розіграшу нестримна в атаці.

Безумовно важкий для будь-якого його учасника квартет A Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зібрані італійський Наполі, англійський Ліверпуль, амстердамський Аякс та шотландський Рейнджерс, у підсумку отримав собі лідера у вигляді "південців".

У передостанньому турі команда Лучано Спаллетті на власному полі приймала шотландський Рейнджерс, зумівши двічі розписатись у воротах суперників ще до перерви зусиллями Джованні Сімеоне, і на додачу спрямувала до сітки воріт Аллана Макгрегора ще один м’яч від Лео Естігора під завісу основного часу (3:0).

Таким чином "Партенопеї" здобули п’яту перемогу з п’яти можливих у цьогорічному груповому етапі, а також відвантажили суперникам при цьому рівно 20 забитих м’ячів.

Як повідомляють офіційні джерела УЄФА, подібний показник є унікальним для представників Італії в Лізі чемпіонів, бо жодній іншій команді ще не вдавалось досягти цієї позначки в плані результативності.

Установити ще більш вагоме досягнення Наполі отримає можливість уже за тиждень, коли гратиме на полі англійського Ліверпуля.