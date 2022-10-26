Судаков: Коли я бачив момент Сікана, то вже був готовий радіти голу

Півзахисник донеччан прокоментував нічию проти шотландського клубу.

У рамках передостаннього туру Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар здобув нічийний результат у грі проти шотландського Селтіка (1:1).

Селтік — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу

Півзахисник "гірників" Георгій Судаков після фінального свистка розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Важко казати щодо справедливості результату, адже в нас були небезпечні моменти: у першому таймі в Михайла Мудрика, у другому — у Данила Сікана. Але Селтік, напевно, мав більше ініціативи в контролі м’яча, тому нічия в чомусь є справедливою.

Зараз важко казати щось про відчуття, бо багато емоцій залишилось на футбольному полі після такої атмосфери. Зараз у першу чергу хочеться відновитись.

Ми прагнемо більше працювати з м’ячем, грати вперед, комбінувати. Займатись тим, що ми робимо в чемпіонаті України, але проти таких команд, як Лейпциг чи Реал. Це — тільки початок. Я гадаю, що в нас великий потенціал, але потрібно багато працювати.

Коли я бачив момент Сікана, то вже був готовий радіти голу. Трішки не зрозумів, що там узагалі сталось. Дуже рідко подібне можна побачити. Але нічого, Сікан віддав гольову передачу, багато чіплявся за м’ячі. Він сьогодні дуже допоміг команді, виконавши великий обсяг роботи. Такий момент буває з кожним бодай раз за життя. Потрібно переступити через нього та йти собі далі.

Усе те, про що нам казали тренери перед грою, навіть і відсотку не передав того, що ми відчули з боку вболівальників суперника сьогодні. Я ще не грав за такої атмосфери. Трішки важко, але ти кайфуєш від цього. Це — Ліга чемпіонів, це — справжні емоції. Кайф грати проти таких команд та таких уболівальників.

На останніх хвилинах було дуже важко зберігати м’яч, тому що вся команда вже підсіла. Багато грали від оборони, відбивались. Але сподобалось, що була концентрація до останньої хвилини, що й принесло нам результат.

Щодо матчу з Лейпцигом, то готові перемагати на 100%, бо ми вже це робили. У нас дуже сильна команда, яку вже бояться суперники. Перед початком турніру нас не вважали фаворитами, але ми вже показали, на що здатні. У Варшаві буде дуже важка гра, але ми до неї готові", — заявив український виконавець.

У заключному турі Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар вдома приймати німецький РБ Лейпциг.