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-
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-
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Мудрик — щодо промаху Сікана: Хочу попросити всіх своїх уболівальників підтримати цього козака

26 жовтня 2022

, фото ФК Шахтар Донецьк

Форвард Шахтаря висловив підтримку партнеру по команді.

Донецький Шахтар напередодні зіграв унічию проти шотландського Селтіка в рамках передостаннього туру Ліги чемпіонів УЄФА (1:1).

Селтік — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу

Міг колектив Ігора Йовічевіча розраховувати й на більше за підсумками звітної дуелі, проте за ходом другого тайму нападник "гірників" Данило Сікан не зміг влучити в порожні ворота з передачі Михайла Мудрика, завдяки чому потрапив до підбірки найбільш курйозних моментів у поточному розіграші турніру.

Партнер Сікана за атакою після завершення гри вирішив висловити слова підтримки на його адресу.

"Хочу попросити всіх своїх уболівальників підтримати цього козака. У всіх бувають невдалі дні, але те, як він виходить на поле, і з яким бажанням грає, заслуговує на підтримку.

Дякую за розуміння", — написав у своїх соціальних мережах Мудрик.

Зауважимо, що цей гольовий пас для Михайла міг стати шостою результативною дією в поточній кампанії Ліги чемпіонів УЄФА (3 голи +2 гольові передачі).

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