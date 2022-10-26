Мудрик — щодо промаху Сікана: Хочу попросити всіх своїх уболівальників підтримати цього козака

Форвард Шахтаря висловив підтримку партнеру по команді.

Донецький Шахтар напередодні зіграв унічию проти шотландського Селтіка в рамках передостаннього туру Ліги чемпіонів УЄФА (1:1).

Селтік — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу

Міг колектив Ігора Йовічевіча розраховувати й на більше за підсумками звітної дуелі, проте за ходом другого тайму нападник "гірників" Данило Сікан не зміг влучити в порожні ворота з передачі Михайла Мудрика, завдяки чому потрапив до підбірки найбільш курйозних моментів у поточному розіграші турніру.

Партнер Сікана за атакою після завершення гри вирішив висловити слова підтримки на його адресу.

"Хочу попросити всіх своїх уболівальників підтримати цього козака. У всіх бувають невдалі дні, але те, як він виходить на поле, і з яким бажанням грає, заслуговує на підтримку.

Дякую за розуміння", — написав у своїх соціальних мережах Мудрик.

Зауважимо, що цей гольовий пас для Михайла міг стати шостою результативною дією в поточній кампанії Ліги чемпіонів УЄФА (3 голи +2 гольові передачі).