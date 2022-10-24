Йовічевіч: Віримо, що зможемо створити ще одне диво

Головний тренер Шахтаря дав коментар перед грою проти Селтіка.

У п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар проведе виїзний поєдинок проти шотландського Селтіку.

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч вірить, що його команда може зробити ще одне диво.

"Чи прораховував я, за яких результатів команда вийде до плей-оф Ліги чемпіонів? Мене не дуже хвилює те, що неможливо контролювати. Ми думаємо про те, що самі можемо контролювати, що можемо реалізувати на футбольному полі від перших хвилин як план на гру, що можемо змінити в перерві та впродовж матчу. Тож ми не займаємось обчисленнями, а дотримуємось нашої моделі гри, нашої думки, нашої філософії матч за матчем. І коли все закінчиться, ми підведемо межу й подивимося, де перебуваємо. Цілковита концентрація на завтрашньому матчі, який буде дуже складним.

Знаємо, проти кого граємо, знаємо, перед якою кількістю людей і на якому легендарному стадіоні ми гратимемо, проте це для нас буде лише футбольний матч. Ми будемо сфокусованими на плані на гру, терпітимемо, коли треба, триматимемо м’яч, коли необхідно буде грати через контроль, контратакуватимемо, коли це буде потрібно. Треба бути сфокусованими саме на футболі й робити ті речі, які нам дадуть користь".

"Кожна людина прагне ставати кращою. Не має значення, де ти перебуваєш зараз: важливо знати, де ти був і де ти хочеш бути, ким хочеш стати. І цей процес необхідно пройти. Шахтар його почав, і ми відчуваємо, що зростаємо як команда, що футболісти додають у впевненості з кожним матчем і що ми здатні на більше. Це не означає, що відразу прийде результат, але означає, що ти маєш опцію переможця. Це свідчить про те, що команда перебуває в гарній формі й що психологічний стан, тактична грамотність, конкурентоспроможність допоможуть нам зіграти гарний матч на Селтік Парк.



Швед не приїхав, адже ще має проблеми з привідним м’язом. І Назарина не приїхав, тому що не заявлений на Лігу чемпіонів. Це те, що стосується кадрової ситуації. Подивимося ще на сьогоднішнє тренування, після якого я міг би конкретніше відповісти на ваше запитання.



Останнє місце Селтіка? Це футбол. Кожен тренер, гравці сфокусовані на своїй грі. І ми відповідаємо лише за неї, однак не можемо говорити за інших. Безумовно, Селтік – це топкоманда, яка заслуговує бути тут, у Лізі чемпіонів. Група дуже конкурентна, й боротьба триває. Це не кінець – кожна команда має мету і має шанс. Ми віримо, що виконаємо свій план".

"Стрес – компонент, який я поважаю і люблю. Коли ти в зоні комфорту, то не можеш перемогти себе, не можеш показати свої найкращі якості. Тому для мене стрес і проблеми – це подарунок. Я й у житті так думаю, не лише у футболі. Тільки в такій ситуації є можливою твоя найбільша креативність і реалізація. І коли граєш на такому рівні, як Ліга чемпіонів, проти топових команд, ти просто перевершуєш свій ліміт, пізнаєш себе як людину: де ти був і яким ти стаєш. У цьому є суть. І ти продовжуєш утримувати цей рівень, покращувати себе щодня, коли суперники та проблеми тебе просто виснажують. І в таких матчах я бачу, що моя команда є конкурентоспроможною, навіть не маючи досвіду, а завдяки тактичній навченості, техніці, амбіціям, енергії, синергії, натхненню. Це мене просто вражає і щодня мотивує як тренера працювати з ними. Якщо це можна називати словом «кайф» – то це кайф. Коли дивишся на команду, яка б’ється від першої до останньої хвилини.

Так, я подивився багато матчів Селтіка і бачив у них від початку гри високий темп, високий ритм. Надто це помітно вдома, коли вболівальники своєю енергією підштовхують команду. Завтра буде так само, адже їм потрібна лише перемога. Ми усвідомлюємо цей фактор, і для нас це буде новий досвід. Проте це величезне задоволення – грати за такої атмосфери на Селтік Парк. Ми віримо, що зможемо створити ще одне диво. Протягом останнього місяця ми зросли. Це вже не той Шахтар, що був раніше. Гадаю, усе можливо. У нас є наша гра, наш план на матч, ми маємо 50 відсотків шансу перед початком гри. І ми будемо готові до енергійного старту суперника, адже в кожному матчі Селтік починає потужно. Ми бачили в матчі з Реалом, що в першому таймі Селтік мав три гольові моменти. Однак ми ментально й фізично сильні та готові до цього. Безсумнівно, завтра фаворитом є Селтік", — наводить слова Йовічевіча офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, матч Селтік — Шахтар відбудеться у вівторок, 25 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.