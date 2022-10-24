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-
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-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
22:00
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22:00
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-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
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-
26 жовтня
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Тренер Селтіка: Шахтар відібрав очки в усіх команд в групі. Нам треба показати все, на що ми здатні

24 жовтня 2022

Ігор Йовічевіч і Ангелос Постекоглу, офіційний сайт Шахтаря

Коуч шотландської команди висловився напередодні матчу Ліги чемпіонів.

Головний тренер Селтіка Ангелос Постекоглу поділився думками напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Щоб продовжити виступати у Європі, нам необхідно виграти, і наша мета – домогтися необхідного результату. Моя філософія полягає в тому, що, якщо ви продовжите грати у свій футбол і створювати моменти, вас буде винагороджено. Ми повинні підходити до гри відповідально, надто вдома. Якщо ми створимо таку саму кількість моментів, то потрібно їх реалізувати.

Завтра нам потрібно буде показати все, на що ми здатні, у грі із суперником, який відібрав очки в усіх команд у цій групі. Упевнений, якщо ми продовжимо створювати моменти, то зможемо домогтися їх реалізації.

Що ж до складу, то Девід Тернбулл у нормі, Карл Старфельт повернувся до тренувань, але до завтрашнього матчу ще не готовий. Жота мав останній сеанс реабілітації, і він буде готовий до вихідних", — цитує тренера офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Селтік — Шахтар відбудеться у вівторок, 25 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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