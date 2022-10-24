Гравців Селтіка і Шахтаря перед матчем Ліги чемпіонів на поле виведуть українські діти

Селтік багато років активно працює з біженцями з усіх верств суспільства в Шотландії.

На завтрашній матч Ліги чемпіонів між Селтіком і Шахтарем гравців обох команд на поле виведуть українські діти, про це повідомляється на офіційному сайті шотландського клубу.

Зараз на території Шотландії перебувають понад 11 тисяч українських біженців. Багато з них зможуть потрапити на матч завдяки проєкту Celtic FC Foundation. Клуб подарує кілька сотень квитків тим, хто зараз живе в Глазго.

Нагадаємо, матч Селтік — Шахтар відбудеться у вівторок, 25 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.