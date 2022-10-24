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-
25 жовтня
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Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Маккабі Хайфа
-
25 жовтня
22:00
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-
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-
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-
Рейнджерс
-
26 жовтня
22:00
Аякс
-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
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-
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
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-
26 жовтня
22:00

Гравців Селтіка і Шахтаря перед матчем Ліги чемпіонів на поле виведуть українські діти

24 жовтня 2022

Вболівальники Шахтаря, shakhtar.com

Селтік багато років активно працює з біженцями з усіх верств суспільства в Шотландії.

На завтрашній матч Ліги чемпіонів між Селтіком і Шахтарем гравців обох команд на поле виведуть українські діти, про це повідомляється на офіційному сайті шотландського клубу.

Зараз на території Шотландії перебувають понад 11 тисяч українських біженців. Багато з них зможуть потрапити на матч завдяки проєкту Celtic FC Foundation. Клуб подарує кілька сотень квитків тим, хто зараз живе в Глазго.

Нагадаємо, матч Селтік — Шахтар відбудеться у вівторок, 25 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

 

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