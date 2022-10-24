Гарт: Для Селтіка важливо лишатися у Європі якнайдовше

Голкіпер шотландської команди висловився напередодні матчу Ліги чемпіонів.

Голкіпер Селтіка Джо Гарт поділився думками напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Ми перебуваємо не в тому положенні, у якому хотіли б опинитися після чотирьох турів, хоч і віддали всі сили, аби добре показати себе в цих іграх. Зараз ми хочемо зробити ще один крок уперед і націлені на це вже завтра ввечері. Ми граємо, щоб перемагати в кожному матчі, тож і ця гра не буде винятком.



Не можна заперечувати того факту, що ми добре грали в попередніх зустрічах і мали шанси домогтися кращого результату. Однак суть не в моментах, що ви створюєте, а в голах, які ви забиваєте зрештою. Для команди та клубу важливо лишатися у Європі якнайдовше. Ми прагнемо справити гарне, сильне враження і представити клуб таким, яким він має бути.



У Варшаві ми грали добре, проте домоглися лише нічиєї, у чому заслуга Шахтаря. Їм удалося забити одним з дуже небагатьох ударів по воротах. Вони справді є небезпечними під час швидкого переходу з оборони в атаку, у них чудові гравці, й вони довели в групі, що їх дуже складно зламати. Вони грали з відмінними атакувальними командами й мало пропустили, тож це буде якісна гра. Що ж до прогнозів, я знаю, що ми будемо готові. Маємо сильну команду, яка готова битися й добре себе виявити", — цитує Харта офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Селтік — Шахтар відбудеться у вівторок, 25 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.