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-
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-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
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-
26 жовтня
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-
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
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Марсель
-
26 жовтня
22:00

Гарт: Для Селтіка важливо лишатися у Європі якнайдовше

24 жовтня 2022

ДЖО ГАРТ, GETTY IMAGES

Голкіпер шотландської команди висловився напередодні матчу Ліги чемпіонів.

Голкіпер Селтіка Джо Гарт поділився думками напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Ми перебуваємо не в тому положенні, у якому хотіли б опинитися після чотирьох турів, хоч і віддали всі сили, аби добре показати себе в цих іграх. Зараз ми хочемо зробити ще один крок уперед і націлені на це вже завтра ввечері. Ми граємо, щоб перемагати в кожному матчі, тож і ця гра не буде винятком.

Не можна заперечувати того факту, що ми добре грали в попередніх зустрічах і мали шанси домогтися кращого результату. Однак суть не в моментах, що ви створюєте, а в голах, які ви забиваєте зрештою. Для команди та клубу важливо лишатися у Європі якнайдовше. Ми прагнемо справити гарне, сильне враження і представити клуб таким, яким він має бути.

У Варшаві ми грали добре, проте домоглися лише нічиєї, у чому заслуга Шахтаря. Їм удалося забити одним з дуже небагатьох ударів по воротах. Вони справді є небезпечними під час швидкого переходу з оборони в атаку, у них чудові гравці, й вони довели в групі, що їх дуже складно зламати. Вони грали з відмінними атакувальними командами й мало пропустили, тож це буде якісна гра. Що ж до прогнозів, я знаю, що ми будемо готові. Маємо сильну команду, яка готова битися й добре себе виявити", — цитує Харта офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Селтік — Шахтар відбудеться у вівторок, 25 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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