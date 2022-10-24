Селтік — Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Дізнайся, хто транслюватиме поєдинок за участю української команди у Лізі чемпіонів.

У п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар проведе виїзний поєдинок проти шотландського Селтіку. Гра пройде у на стадіоні Селтік Парк.

"Гірники" мають непоганий та дещо неочікуваний результат після чотирьох турів та можуть гарантувати собі євровесну вже за підсумками гри проти Селтіка.

Селтік — Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

У першому турі команда Ігора Йовічевіча несподівано обіграла Лейпциг, а потім поділила очки із Селтіком. Потім була поразка від Реала у Мадриді та прикра нічия з "вершковими".

Після чотирьох турів Шахтар йде третім, відстаючи від РБ Лейпциг на один бал. Якщо "гірники" не програють Селтіку, то гарантовано вийдуть в Лігу Європи.

Де дивитись матч Селтік — Шахтар?

У прямому ефірі матч покаже медіасервіс Megogo, який є офіційним транслятором турніру в Україні.

Крім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол.

Нагадаємо, матч Селтік — Шахтар відбудеться у вівторок, 25 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.