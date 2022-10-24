Селтік — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Гірники" продовжують виступи у головному єврокубковому турнірі.

У п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар проведе виїзний поєдинок проти шотландського Селтіку. Гра пройде у на стадіоні Селтік Парк.

Після чотирьох турів Шахтар йде третім, намагаючись наздогнати РБ Лейпциг, який випереджає українську команду на бал. В тому випадку, якщо Шахтар не програє, то гарантовано візьме участь у плей-офф Ліги Європи.

Селтік — Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів

У першому турі команда Ігора Йовічевіча несподівано обіграла Лейпциг, а потім поділила очки із Селтіком. Потім була поразка від Реала у Мадриді та прикра нічия з "вершковими".

Зазначимо, що перша гра закінчилася з рахунком 1:1. "Гірники" змогли відігратися завдяки голу Мудрика та набрали один бал.

Онлайн трансляція матчу Селтік — Шахтар

За версією букмекерів, фаворитом матчу є Селтік. На перемогу команди з Шотландії пропонується коефіцієнт – 1,87, тоді як успіх Шахтаря оцінено у 4,1. На нічию можна поставити з коефіцієнтом – 3,9.

Нагадаємо, матч Селтік — Шахтар відбудеться у вівторок, 25 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.