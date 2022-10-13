Салах став найкращим бомбардиром англійських клубів в історії Ліги чемпіонів

Видатне досягнення єгипетського суперфорварда.

В матчі 4 туру Ліги чемпіонів нападник Ліверпуля Мохамед Салах оформив хет-трик у ворота шотландського Рейнджерса, а його команда на виїзді здолала суперника з непристойним рахунком — 7:1.

Наразі в активі єгиптянина 38 голів у Лізі чемпіонів за мерсисайдський клуб, що є найкращим результатом серед гравців англійських клубів в історії. До речі, хет-трик Салаха Айброкс Стедіум в Глазго став найшвидшим в історії Ліги чемпіонів. Форвард оформив його за 6 хвилин.

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Відзначимо, що в іншому матчі групи A Наполі обіграв Аякс (4:2). Неаполітанці та мерсисайдці нараз лідирують у квартеті.