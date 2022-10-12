Копенгаген
0
Манчестер Сіті
0
11 жовтня
19:45
Маккабі Хайфа
2
Ювентус
0
11 жовтня
19:45
Мілан
0
Челсі
2
11 жовтня
22:00
Динамо Загреб
1
РБ Зальцбург
1
11 жовтня
22:00
Шахтар
1
Реал Мадрид
1
11 жовтня
22:00
Селтік
0
РБ Лейпциг
2
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
1
Севілья
1
11 жовтня
22:00
ПСЖ
1
Бенфіка
1
11 жовтня
22:00
Наполі
4
Аякс
2
12 жовтня
19:45
Атлетіко
0
Брюгге
0
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
1
Ліверпуль
2
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
0
Порту
3
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
1
Баварія
4
12 жовтня
22:00
Барселона
1
Інтер
2
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
3
Айнтрахт Франкфурт
1
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
0
Марсель
2
12 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Челсі
-
25 жовтня
19:45
Севілья
-
Копенгаген
-
25 жовтня
19:45
Динамо Загреб
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Реал Мадрид
-
25 жовтня
22:00
Селтік
-
Шахтар
-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Маккабі Хайфа
-
25 жовтня
22:00
Брюгге
-
Порту
-
26 жовтня
19:45
Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
26 жовтня
19:45
Наполі
-
Рейнджерс
-
26 жовтня
22:00
Аякс
-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Спортінг Лісабон
-
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Марсель
-
26 жовтня
22:00

Наполі — Аякс 4:2 Відео голів та огляд матчу

12 жовтня 2022

Наполі — Аякс 4:2 Відео голів та огляд матчу

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів на Football.ua.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Наполі здобув свою чергову перемогу, обігравши амстердамський Аякс.

Як і у своїй попередній зустрічі команди продемонстрували результативний футбол, але більше голів знову залетіло в сітку воріт Аякса.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Наполі з рахунком 4:2.

Огляд матчу:

Наполі - Аякс 4:2
Голи: Лосано, 4, Распадорі, 16, Кварацхелія, 62, Осімхен, 90 — Классен, 49, Бергвейн, 83

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Кім, Жезус, Олівейра — Ангісса (Ндомбеле, 49), Лоботка, Зелінські (Гаетано, 89) — Лосано (Політано, 77), Кварацхелія (Ельмас, 77) — Распадорі (Осімхен, 49).

Аякс: Пасвер — Бессі, Блінд, Тімбер, Санчес (Баас, 65)- Тейлор (Гріліч, 65), Альварес, Классен — Бергвейн (Окампос, 84), Бергхюйс (Консейсао, 84) — Кудус (Броббі, 65).

Попередження: Тейлор, Санчес, Альварес, Тімбер, Бессі, Бергвейн, Жезус, Осімхен, Політано.

команди
  Rambler's Top100