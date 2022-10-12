Наполі — Аякс 4:2 Відео голів та огляд матчу

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Наполі здобув свою чергову перемогу, обігравши амстердамський Аякс.
Як і у своїй попередній зустрічі команди продемонстрували результативний футбол, але більше голів знову залетіло в сітку воріт Аякса.
Фінальний свисток зафіксував перемогу Наполі з рахунком 4:2.
Огляд матчу:
Наполі - Аякс 4:2
Голи: Лосано, 4, Распадорі, 16, Кварацхелія, 62, Осімхен, 90 — Классен, 49, Бергвейн, 83
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Кім, Жезус, Олівейра — Ангісса (Ндомбеле, 49), Лоботка, Зелінські (Гаетано, 89) — Лосано (Політано, 77), Кварацхелія (Ельмас, 77) — Распадорі (Осімхен, 49).
Аякс: Пасвер — Бессі, Блінд, Тімбер, Санчес (Баас, 65)- Тейлор (Гріліч, 65), Альварес, Классен — Бергвейн (Окампос, 84), Бергхюйс (Консейсао, 84) — Кудус (Броббі, 65).
Попередження: Тейлор, Санчес, Альварес, Тімбер, Бессі, Бергвейн, Жезус, Осімхен, Політано.