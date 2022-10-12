Наполі — Аякс 4:2 Відео голів та огляд матчу

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів на Football.ua.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Наполі здобув свою чергову перемогу, обігравши амстердамський Аякс.

Як і у своїй попередній зустрічі команди продемонстрували результативний футбол, але більше голів знову залетіло в сітку воріт Аякса.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Наполі з рахунком 4:2.

Огляд матчу:

Наполі - Аякс 4:2

Голи: Лосано, 4, Распадорі, 16, Кварацхелія, 62, Осімхен, 90 — Классен, 49, Бергвейн, 83

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Кім, Жезус, Олівейра — Ангісса (Ндомбеле, 49), Лоботка, Зелінські (Гаетано, 89) — Лосано (Політано, 77), Кварацхелія (Ельмас, 77) — Распадорі (Осімхен, 49).

Аякс: Пасвер — Бессі, Блінд, Тімбер, Санчес (Баас, 65)- Тейлор (Гріліч, 65), Альварес, Классен — Бергвейн (Окампос, 84), Бергхюйс (Консейсао, 84) — Кудус (Броббі, 65).

Попередження: Тейлор, Санчес, Альварес, Тімбер, Бессі, Бергвейн, Жезус, Осімхен, Політано.