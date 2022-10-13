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-
25 жовтня
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-
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-
25 жовтня
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-
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-
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Фірміно: Коли Салах забив перший гол, я сказав, що він зробить хет-трик

13 жовтня 2022

Фірміно: Коли Салах забив перший гол, я сказав, що він зробить хет-трик

Бразилець вражений результативною грою партнера.

Форвард Ліверпуля Роберто Фірміно прокоментував успіхи Мохамеда Салаха в Лізі чемпіонів. Нагадаємо, єгиптянин забив три голи за шість хвилин в матчі з Рейнджерс (7:1). Цей хет-трик став найшвидшим в історії Ліги чемпіонів. 

"Коли він забив перший гол, я сказав, що він зробить хет-трик, і він зробив. Ми не так добре виступили в АПЛ, але це ставить нас у сильну позицію у Лізі чемпіонів, і тепер ми з нетерпінням чекаємо на наступну гру", — цитує Фірміно офіційний сайт УЄФА.

Після чотирьох матчів Ліверпуль з 9-ма очками знаходиться на другому місці в групі. У наступному турі вони зустрінуться з Аяксом. Для виходу з групи мерсисайдцям буде достатньо нічиєї.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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