Копенгаген
0
Манчестер Сіті
0
11 жовтня
19:45
Маккабі Хайфа
2
Ювентус
0
11 жовтня
19:45
Мілан
0
Челсі
2
11 жовтня
22:00
Динамо Загреб
1
РБ Зальцбург
1
11 жовтня
22:00
Шахтар
1
Реал Мадрид
1
11 жовтня
22:00
Селтік
0
РБ Лейпциг
2
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
1
Севілья
1
11 жовтня
22:00
ПСЖ
1
Бенфіка
1
11 жовтня
22:00
Наполі
4
Аякс
2
12 жовтня
19:45
Атлетіко
0
Брюгге
0
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
1
Ліверпуль
7
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
0
Порту
3
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
2
Баварія
4
12 жовтня
22:00
Барселона
3
Інтер
3
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
3
Айнтрахт Франкфурт
2
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
0
Марсель
2
12 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Челсі
-
25 жовтня
19:45
Севілья
-
Копенгаген
-
25 жовтня
19:45
Динамо Загреб
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Реал Мадрид
-
25 жовтня
22:00
Селтік
-
Шахтар
-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Маккабі Хайфа
-
25 жовтня
22:00
Брюгге
-
Порту
-
26 жовтня
19:45
Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
26 жовтня
19:45
Наполі
-
Рейнджерс
-
26 жовтня
22:00
Аякс
-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Спортінг Лісабон
-
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Марсель
-
26 жовтня
22:00

Салах оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги чемпіонів

13 жовтня 2022

Мохаммед Салах, Getty Images

Єгиптянин неймовірно вийшов на заміну у Глазго.

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Ліверпуль здобув розгромну перемогу над Рейнджерсом — 7:1.

Чергове індивідуальне досягнення до свого активу записав Мохаммед Салах. Вінгер "червоних" з'явився на полі на 68 хвилині замість автора третього голу Дарвіна Нуньєса і забив 3 м'ячі з передачі Діогу Жоти.

Цей хет-трик став найшвидшим в історії Ліги чемпіонів — від першого (75 хвилина) до останнього (81) голу єгиптянина пройшло 6 хвилин і 12 секунд.

Відзначимо, що в іншому матчі групи А Наполі обіграв Аякс (4:2). Неаполітанці та мерсисадйці нараз лідирують у квартеті.

 

команди
статті на тему:
Френк Лемпард і Віталій Миколенко, Фото офіційний сайт Евертона 05 сентября 2022 Лемпард: Миколенко провів неймовірну гру проти Салаха
Ліверпуль розлютився після перерви і позбавив Рейнджерс шансів на вихід до 1/8 Ліги чемпіонів 12 октября 2022 Ліверпуль розлютився після перерви і позбавив Рейнджерс шансів на вихід до 1/8 Ліги чемпіонів
Мохамед Салах, getty images 06 августа 2022 Салах оновив власний рекорд, забивши в першому турі АПЛ вшосте поспіль
Мохамед Салах 17 августа 2022 Салах пожертвував 3 мільйони єгипетських фунтів на відновлення церкви у Єгипті
Мохамед Салах, Ліверпуль 01 июля 2022 Салах продовжив контракт з Ліверпулем
ФОТО ФК ЛІВЕРПУЛЬ 01 июля 2022 Салах: Разом із Ліверпулем ми знову виграємо трофеї
  Rambler's Top100