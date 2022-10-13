Салах оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги чемпіонів

Єгиптянин неймовірно вийшов на заміну у Глазго.

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Ліверпуль здобув розгромну перемогу над Рейнджерсом — 7:1.

Чергове індивідуальне досягнення до свого активу записав Мохаммед Салах. Вінгер "червоних" з'явився на полі на 68 хвилині замість автора третього голу Дарвіна Нуньєса і забив 3 м'ячі з передачі Діогу Жоти.

Цей хет-трик став найшвидшим в історії Ліги чемпіонів — від першого (75 хвилина) до останнього (81) голу єгиптянина пройшло 6 хвилин і 12 секунд.

Відзначимо, що в іншому матчі групи А Наполі обіграв Аякс (4:2). Неаполітанці та мерсисадйці нараз лідирують у квартеті.